شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع لانطلاق فعليات أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 2021.

هذا وقد تابعنا كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.6%، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف البنك المركزي الياباني عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 20-21 من كانون الثاني/يناير والذي أقر خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، %.

وفي نفس السياق، فقد أكد صانعي السياسة النقدية لدي بنك اليابان من خلال المحضر المضي قدماً في التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر وأنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك، وتتطلع الأسواق حالياً لكشف بنك اليابان عن القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 0.1% خلال كانون الأول/ديسمبر.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً لانطلاق فعليات اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل نشهد غداً الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة.

وتأمل الأسواق في تأكيد صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً وعدم تقليصه في وقت قريب لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 98.79 مليون ولقي 2,124,193 شخص مصرعهم في 224 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.49% ليخسر 9.04 نقطة ويصل إلى المستوى 1,852.96، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.63% ليخسر هو الأخر 181.16 نقطة ويصل إلى المستوى 28,641.13.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.42% ليخسر 80.17 نقطة ويصل إلى المستوى 5,545.75، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.11% ليخسر هو الأخر 40.35 نقطة ويصل إلى المستوى 3,583.88.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.59% ليخسر 480.68 نقطة ويصل إلى المستوى 29,678.33، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.57% ليخسر هو الأخر 50.52 نقطة ويصل إلى المستوى 3,158.47.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.12% ليربح 16.34 نقطة ويصل إلى المستوى 13,415.44، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.36% ليربح هو الأخر 24.35 نقطة ويصل إلى المستوى 6,824.71.