شكرا لقرائتكم خبر عن مصر استوردت لعب أطفال بـ99 مليون دولار من الصين عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات حكومية، قائمة أبرز الواردات المصرية من الصين بنهاية عام 2019، بقيمة إجمالية بلغت مليار و377 مليون دولار، موزعة بين 6 أصناف رئيسية، وهي "أجهزة للبصريات والسينما، وأحذية، وأثاث، ولعب أطفال، ومصنوعات متنوعة، أصناف أخرى".

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحصل ”الخليج 365” على نسخة منها، إلى أن واردات مصر من لعب الأطفال والأدوات الرياضية وأجزاؤها بلغت 99.7 مليون دولار عام 2019، مقابل 84.5 مليون دولار عام 2018، بزيادة بلغت نحو 15.2 مليون دولار، بينما بلغت واردات مصر من الأثاث ومنشآت جاهزة الصنع نحو 140 مليون دولار عام 2019، مقابل 122.8 مليون دولار واردات عام 2018، بزيادة بلغت نحو 17.2 مليون دولار.

وتناولت البيانات، واردات مصر من أجهزة البصريات والتي بلغت قيمتها نحو 188.3 مليون دولار عام 2019، مقابل 161.2 مليون دولار عام 2018، بزيادة بلغت نحو 27.1 مليون دولار، يليها واردات الأحذية بقيمة 89.6 مليون دولار عام 2019، مقابل 97.3 مليون دولار عام 2018، بتراجع بلغ 7.7 مليون دولار، وأخيرا الواردات من الأصناف المتنوعة بقيمة 799.5 مليون دولار عام 2019، مقابل 592.3 مليون دولار عام 2018، بزيادة بلغت 207.2 مليون دولار.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الصين نحو 545 مليون دولار عام 2019، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 11 مليار و955 مليون دولار في نفس العام.