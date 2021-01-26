شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الميزان التجارى للدولة؟.. الحكومة تكشف تراجعه 17% خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة خفض العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% حيث بلغت قيمة العجز 38 مليار و291 مليون دولار مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019، ربما لا يعرف بعض القراء ما هو الميزان التجارى للبلاد، ويقدم ”الخليج 365” تعريف بسيط حول مصطلح الميزان التجارى.

تعريف الميزان التجارى لأى دولة هو" الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة ، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى الصادرات وتراجع فى الواردات هنا يكون للدولة "فائض تجارى".

إذن ما هو موقف الميزان التجارى المصرى 2020؟، قالت وزيرة الصناعة نيفين جامع، إن هناك تراجع فى عجز الميزان التجارى، جاء نتيجة للمعدلات الايجابية التى تحققت في مؤشرات اداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي والتي بلغ اجماليها 88 مليار و882 مليون دولار.

وقالت الوزيرة إن الصادرات المصرية شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 1% خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019 في حين شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت 12% حيث بلغت قيمتها 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.

وأوضحت جامع أن هذه المؤشرات الايجابية التي تحققت خلال العام الماضي تؤكد نجاح جهود الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والتي القت بظلالها على حركة التجارة العالمية.

وأكدت، انه على الرغم من توقف عجلة الانتاج في العديد من دول العالم إلا أن الصناعة المصرية استطاعت مواجهة هذه الازمة وذلك بفضل الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة منذ بدء الازمة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاعات الانتاجية وكذا طرح العديد من المبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على الاسواق التصديرية والعمالة ايضاً.