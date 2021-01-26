شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان (ARZAN) يواصل الارتفاع -تحليل صباحي- 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 68.70 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من اغلاق أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة 80 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 63 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 65.5 بينما مستوى المقاومة هو 71.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد