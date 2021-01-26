شكرا لقرائتكم خبر عن أولى وقود (OULAFUEL) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الاثنين عند مستوى 126 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 125 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 130 فلس،شرط بقاء السهم أعلى مستوى 125 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 125 بينما مستوى المقاومة هو 127 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد