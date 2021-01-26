شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC)جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 215 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 218 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح في الأجل القصير للوصول بالسهم لمستوى الدعم 205 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 220 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 213 بينما مستوى المقاومة هو 216 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط