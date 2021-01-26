شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 865 فلس، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 860 فلس، ليكون بذلك نموذج الراس والكتفين المقلوب والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 915 فلس، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 850 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 861 بينما مستوى المقاومة هو 872 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد