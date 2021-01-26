شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث سجل ارتفاع بلغ 57.90 فلس، الا انه تراجع ليغلق عند مستوى 55.90 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستوى الدعم 52 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 59 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 55.2 بينما مستوى المقاومة هو 56.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط