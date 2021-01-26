شكرا لقرائتكم خبر عن مبرد (MUBARRAD) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 76.40 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 68 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 80 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 76.0 بينما مستوى المقاومة هو 77.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط