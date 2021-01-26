شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الأخير خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 16.95 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 16.70 ريال كمستوى أول ثم 16.2 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17.30 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.90 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط