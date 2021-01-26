شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 1.887 ريال، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 2.05 ريال، والذي يشكل الحد العلوي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، وهو ما قد يدفع بالسهم للحد السفلي عند 1.70 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.05 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.79 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.96 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط