شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يتجاوز خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل -تحليل صباحي- 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الاثنين عند مستوى 0.88 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 0.83 ريال، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 0.93 ريال كمستوى اول، شرط ثبات السهم أعلى مستوى 0.83 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.87 وبين مستوى المقاومة هو 0.89 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد