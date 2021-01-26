شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه ليغلق امس الاثنين عند مستوى 6255 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ استمرار تداوله في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط لمستوى الدعم 6000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,234 وبين مستوى المقاومة هو 6,291 نقطة