شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عن أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 10671 نقطة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اخترق المؤشر متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 10650 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 10400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,630 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,714 نقطة