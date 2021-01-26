شكرا لقرائتكم خبر عن 10 دول تتصدر قائمة التعاون التجاري بين مصر ودول آسيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن النشرة السنوية حول التبادل التجاري بين مصر وأهم دول شرق آسيا عام 2019، حيث تناولت حجم الصادرات والواردات بين مصر وهذه الدول، من حيث الأصناف والمجموعات السلعية.

وفي هذا الإطار، نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفو جراف، أبرز مؤشرات الصادرات والواردات المصرية لأبرز دول شرق آسيا بنهاية العام 2019، مقارنة بعام 2018، وكانت النتائج كالتالي:



جدول صادرات وواردات مصر لأهم دول شرق أسيا

الصادرات المصرية إلى ماليزيا بلغت 109 مليون دولار، مقابل 567 مليون دولار واردات في 2019

الصادرات إلى الصين بلغت 545 مليون دولار، مقابل 11 مليار و955 مليون دولار واردات 2019

الصادرات إلى الهند بلغت مليار و482 مليون دولار، مقابل ملياري و936 مليون دولار واردات 2019

الصادرات إلى اليابان 125 مليون دولار، مقابل مليار و198 مليون دولار واردات في 2019

الصادرات إلى إندونيسيا بلغت 112 مليون دولار، مقابل مليار و154 مليون دولار واردات عام 2019

الصادرات إلى باكستان بلغت 247 مليون دولار، مقابل 111 مليون دولار واردات عام 2019

الصادرات إلى تايلاند بلغت 74 مليون دولار، مقابل 950 مليون دولار واردات عام 2019

الصادرات إلى كوريا الجنوبية 121 مليون دولار، مقابل مليار و699 مليون دولار واردات عام 2019

الصادرات إلى سنغافورة بلغت 117 مليون دولار، مقابل 276 مليون دولار واردات عام 2019

الصادرات إلى بنجلادش بلغت 100 مليون دولار، مقابل 55 مليون دولار واردات عام 2019