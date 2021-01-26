البورصة الأمريكية تنهي تداولاتها على ارتفاع

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أغلق سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاته على ارتفاع.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 13.89 نقطة، أو 0.36 بالمئة ليغلق عند 3855.36 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 92.93 نقطة، أو 0.69 بالمئة، إلى 13635.99 نقطة

فيما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق انخفاضًا بلغ 36.98 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 30960.00 نقطة.