شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البورصة الأمريكية تنهي تداولاتها على ارتفاع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:23 صباحًا, 26 يناير 2021 م
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أغلق سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاته على ارتفاع.
وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 13.89 نقطة، أو 0.36 بالمئة ليغلق عند 3855.36 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 92.93 نقطة، أو 0.69 بالمئة، إلى 13635.99 نقطة
فيما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق انخفاضًا بلغ 36.98 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 30960.00 نقطة.