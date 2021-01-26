شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يقفز بأكثر من 12% مع تطوير لقاح جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "موديرنا" خلال تداولات يوم الإثنين بشكل حاد عقب إعلان الشركة الأمريكية للمستحضرات لطبية عن أنها بصدد تطوير لقاح جديد مضاد لفيروس "كورونا".



وكشفت "موديرنا" أنها تمضي قدما في تطوير لقاح جديد يوفر وقاية فاعلة ضد السلالة الجديدة لـ"كورونا" المكتشفة في دولة جنوب إفريقيا.



وأوضح باحثون أن لقاح "موديرنا" الحالي فعال ضد سلالتين ت اكتشافهما في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، لكن السلالة الجديدة من الفيروس التي اكتشفت في جنوب إفريقيا لم يثبت فاعلية اللقاح ضدها بعد.



وتعكف "موديرنا" على إجراء تجارب على آلاف المتطوعين لإثبات فاعلية لقاحها بالتعاون مع المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة.



يأتي ذلك وسط جهود حثيثة تبذلها شركات الأدوية والمستحضرات الطبية والتكنولوجيا الحيوية لإنتاج توزيع ملايين الجرعات من لقاحاتها المضادة لفيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "موديرنا" بنسبة 12.2% وأغلق عند 147 دولارا، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 147.4 دولار وأقل سعر عند 137.2 دولار.