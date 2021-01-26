شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع لضعف ثقة الشركات الألمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوياتها في أسبوعين الاثنين حيث أكد تراجع ثقة الشركات الألمانية الضرر الناجم عن القيود المشددة لمكافحة كوفيد-19، في حين يخشى المستثمرون أن يؤدي توزيع بطيء للقاحات إلى مزيد من التأخر في التعافي الاقتصادي.

وفقد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب حققها مبكرا وأغلق على انخفاض 0.8 بالمئة. وهبط المؤشر داكس الألماني 1.7 بالمئة بينما تراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.6 بالمئة ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8 بالمئة.

قال معهد إيفو الاقتصادي إن مؤشره لمعنويات الشركات انخفض إلى 90.1 في يناير من قراءة معدلة صعودا عند 92.2 في ديسمبر كانون الأول. وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى قراءة عند 91.8 في يناير كانون الثاني.

وذكرت مسودة وثيقة أعدتها وزارة الاقتصاد الألمانية واطلعت عليها رويترز أن من المرجح أن يصل الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا في منتصف عام 2022.

ولحق الضرر الأكبر بالأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية في قطاعات البنوك والسيارات والنفط والغاز والسفر والترفيه حيث تراجعت بما يتراوح بين 1.9 بالمئة وثلاثة بالمئة.

وهبطت أسهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية، ورايان إير، ولوفتهانزا، وإير فرانس بما يتراوح بين 3.3 بالمئة و7.7 بالمئة، في حين هبطت أسهم شركات التجزئة 1.5 بالمئة.

وتخلت أسهم قطاع التكنولوجيا عن مكاسب مبكرة لكن خسائرها كانت طفيفة إذ جرى تداول قريناتها الأمريكية عند أعلى المستويات على الإطلاق.

وقفز سهم شركة نوكيا الفنلندية المصنعة لمعدات الاتصال 12.9 بالمئة في حين جنى سهم بروسيس التي تستثمر في التكنولوجيا 3.6 بالمئة ليبلغ أعلى مستوى على الإطلاق.

وأقبل المستثمرون على القطاعات الدفاعية مثل الاتصالات والرعاية الصحية اللذين تقدما 0.9 بالمئة و0.7 بالمئة على الترتيب.

(رويترز)