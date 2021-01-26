شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون دولار مبيعات المطاعم والمشاريــع المشاركــة فــي «زيــدا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تزامناً مع إطلاق الهوية التجارية الجديدة لشركة «زيدا»، أعلن المدير التنفيذي للشركة حمد الجديع تحقيق مبيعات فاقت 100 مليون دولار للمطاعم والمشاريع منذ انطلاق الخدمة أواخر 2018.

أوضح الجديع أن «زيدا» تقدم عبر اشتراكاتها الثابتة مواقع إلكترونية سهلة للطلب أونلاين دون أية عمولة على المبيعات خلال 24 ساعة من الاشتراك. وتتم مشاركة الروابط على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة المبيعات المباشرة.

وأكد الجديع أن هذا النمو الكبير يؤكد حاجة قطاع المطاعم الملحة للبيع المباشر قائلاً: «نحن ملتزمون بتوفير الخدمة دون عمولة، ولن يتغير هذا الأمر مهما زاد عدد المشتركين، فهذا هو الأساس الذي نشأنا من أجله، ونحن مؤمنون بأن استمرار الخدمة مرتبط بتوفيرها دون عمولة».

وحول عدد المشاريع والمطاعم المشاركة في الخدمة، أطلقت «زيدا» أكثر من 2000 عميل في الكويت والسعودية ومصر والإمارات، وقطر والبحرين وعمان. كما يقول الجديع: «إننا نركز على حاجة العميل في كل بلد؛ لذلك فإن مواقعنا مناسبة لأي بلد نعمل فيه، من ناحية سهولة الطلب ووسائل الدفع وغيرها من الخدمات المساندة».

وأضاف الجديع: «أصبح للمطاعم اليوم خيار مناسب وبسيط للبيع أونلاين بعيداً عن العمولات العالية التي تفرضها تطبيقات التوصيل المشهورة، وقد وفرنا خلال الفترة الماضية ما يعادل 15 مليون دولار من العمولات التي كانت ستدفعها المطاعم للتطبيقات، لو أنها اختارت البيع عن طريقها. ونحن نتطلّع لتحرير الموجة التالية من أصحاب المطاعم خلال 2021، وما بعدها».

وتساعد شركة «زيدا» منذ 2018، أصحاب الأعمال في البيع المباشر باستخدام متاجر إلكترونية سهلة مرتبطة بقنوات التواصل الاجتماعي.