شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس عمر أفندى: استغلال الفروع المميزة بالشراكة مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أيمن سالم رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى، أن الشركة ما تزال تحت تبعية الشركة القابضة للتشييد والتعمير ولم يتم نقلها إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق حتى الآن، لافتا إلى أنه غالبا ستستمر الشركة على نفس تبعيتها للقابضة للتشييد والتعمير .

أضاف أيمن سالم لـ"الخليج 365"، أن ما يهمنا بالفعل هو تحول الشركة من الخسارة لسنوات طويلة لتحقيق ربح لأول مرة خلال الفترة الحالية، موضحا أنه فى سبيل تحقيق ذلك من المهم تفعيل النشاط العقاري وتوسيع الشراكة على الفروع مع القطاع الخاص .

وحول مشروعات النشاط العقاري التى سيتم تنفيذها قال سالم منها مشروع مهم خلف فرع عرابي وما زلنا ننتظر اتمام التراخيص وهى ما تزال في مراحلها النهائية وبمجرد انتهاء الترخيص سوف يتم تنفيذ المشروع العقاري في هذه المنطقة الهامة.

أشار إلى أن الشركة تسعى إلى استغلال كافة الفروع من خلال التعاقد مع شركات لها خبرة عالمية في إدارة الفروع التجارية، وبالفعل هناك فرع السيدة زينب عليه شراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وهناك تفاوض معها لكي تحصل على فرع حلوان .

‏وأشار اللواء أيمن سالم أن الشركة خلال العام المالي الماضي 2019 -2020 نجحت في تحقيق ربح لأول مرة منذ سنوات طويلة ولا سيما أن خسائر العام الماضي قبل الماضي 2018 وألفين وتسعة عشر كانت 14.5 مليون جنيه، معتبرا أن هذا الأمر خطوة نحو تحقيق الشركة لأرباح خلال العام المالي الحالي والعام المالي المقبل وبالتالي استعادة ريادتها في المجال مرة أخرى.

يشار أن مقترح نقل شركة عمر أفندى للقابضة للسياحة والفنادق طرح منذ سنوات ولاسيما أن الأخيرة نجحت فى إدارة ملف شركاتها التجارية وحولتها من الخسارة إلى تحقيق أرباح.