شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قطاعات تصعد بالبورصة المصرية بجلسة الاثنين على رأسها "السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.33%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.59%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.04%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.03%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.78%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.26%.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.23%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.97%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 0.88%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.65%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.3%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.19%.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بنسبة 0.14%، بعد أن شهد صعوداً بنسبة 0.65% منذ جلسة 18 يناير الجاري، فضلاً عن تسجيل المؤشر ارتفاعاً لنحو 3 جلسات خلال آخر 4 جلسات، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.577 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 695.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.5 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.31%، والعرب على 8.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 25.6 مليون جنيه، 159.7 ألف جنيه، 59.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18 مليون جنيه، 35.9 مليون جنيه، 31.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11509 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2358 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 14055 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2343 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3361 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1077 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.