شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: مليون مشترك بمنصة مصر الرقمية..واختيار الفائز بـ IPhone12 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مطلعة عن وصول عدد مستخدمي "منصة مصر الرقمية" إلى مليون مشترك، بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر على اطلاقها تجريبيا على مستوى الجمهورية، لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الحكومية اونلاين، ومن المقرر اهداء المشترك رقم مليون هاتف IPhone 12 مقدم من شركة تشغيل المنشآت المالية اي فينانس.

ووفقا لما أكدته المصادر لليوم السابع، سيتم تحديد الفائز المشترك رقم مليون من خلال منظومة آلية غدا الثلاثاء.

وتشهد منصة مصر الرقمية إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية اونلاين، وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن فى أغسطس الماضى، التشغيل التجريبى لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية من خلال إتاحة 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم إطلاق باقى الخدمات تباعًا.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكترونى والتى تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول؛ كما يستطيع المواطنين لاحقًا الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.

كانت الحكومة قد أعلنت عن تنفيذ مشروع تجريبى فى محافظة بورسعيد فى يونيو 2019 وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التى تم اطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية.