شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 25-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 25-1-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.577 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم أرابيا انفستمنتس هولدنج، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العبوات الطبية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، سبيد ميديكال، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.577 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 695.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.5 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.31%، والعرب على 8.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 25.6 مليون جنيه، 159.7 ألف جنيه، 59.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18 مليون جنيه، 35.9 مليون جنيه، 31.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11509 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2358 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 14055 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2343 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3361 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1077 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 4.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.54%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.798 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.40%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 24.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.55%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.572 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.15%.

- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري إغلاق 0.997 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.06%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 13.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.32%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 2.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.80%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 6.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 10.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.21%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 40.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.77%.