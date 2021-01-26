شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة الصناعية يزور مصانع البويات في العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصلحة الرقابة الصناعية، إنه فى إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التى يقوم بها اللواء عبد الرؤوف أحمدى لمختلف المناطق الصناعية وكافة القطاعات، قام رئيس المصلحة بزيارات ميدانية لمصانع البويات بمدينة العاشر من رمضان، وكذا مدينة الزقازيق .

وأضافت المصلحة، إنه قام فريق العمل يقوم بمتابعة مصانع غازات طبية وبعض مصانع الأدخنة وكذا بعض مصانع الصناعات هندسية، والذي قام فيها بجولة للمرور على خطوط الإنتاج ومخازن الإنتاج التام ومتابعة التشغيل .

وحرص رئيس الرقابة الصناعية، على قيام المصحة بسحب عينات من الإنتاج التام للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات القياسية من عدمه.

وفى السياق ذاته، أكدت الرقابة الصناعية تمام حرصها التام علي القيام بدورها الريادى بما يصب فى صالح الاستثمار المصري و الأجنبي على حد سواء ، وضمانا لوصول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية.