أخبار البورصة اليوم الاثنين 25-1-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 25-1-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.577 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم أرابيا انفستمنتس هولدنج، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العبوات الطبية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، سبيد ميديكال، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.577 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 695.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.5 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.31%، والعرب على 8.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 25.6 مليون جنيه، 159.7 ألف جنيه، 59.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18 مليون جنيه، 35.9 مليون جنيه، 31.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11509 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2358 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 14055 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2343 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3361 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1077 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

البورصة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، تسوية (استرداد) عدد 10 آلاف وثيقة، أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة 3.49 مليون وثيقة بدلاً من 3.5 مليون وثيقة، تتعهد شركة مصر المقاصة باخطار البورصة فى حالة حدوث أى تغيير فى عدد الوثائق القائمة.

وأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ شراء شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية لعدد 3.1 مليون سهم من أسهمها بسعر 7.18 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 22.5 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية لحليج الأقطان، 71.4 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر 45 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين 5.1 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 5.1 مليون سهم، مليون سهم، 40.7 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، القابضة المصرية الكويتية 25 ألف سهم، 11229 سهم، على التوالي.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا حديد عز، أوراسكوم للتنمية مصر، شراء الأولى 10 آلاف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، ليصبح إجمالي أسهم الخزينة 910.48 ألف سهم، فيما باعت الثانية 500 ألف سهم خزينة.

سبيد ميديكال

أعلنت شركة سبيد ميديكال، موافقة مجلس الإدارة على إلغاء فكرة إنشاء شركة لإدارة المستشفيات والمنشآت الطبية للغير والتي كان قد تم الموافقة عليها نوفمبر 2020 لما فيها من تعارض مع مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي مع مجموعة علاج السعودية، كما وافق على دراسة تكاليف توسيع مستشفى سبيد من 65 إلى 140 سريراً، ووضع تصور لتمويلها ذاتياً من الزيادة في الأرباح السنوية للعام الحالي، والذي يليه عن ما هو مخطط له في الخطة المستقبلية إن وجد.

ووافق المجلس على وضع آلية لتفعيل المادة 43 "التعامل مع مسائل جوهرية ما زالت في مرحلة التفاوض" من قواعد قيد وشط الأوراق المالية بالبورصة، لضمان الحفاظ على سرية المعلومات وعدم تسريبها في أيه مفاوضات مستقبلية محتملة قد تجريها الشركة.