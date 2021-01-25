شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يواصل إغلاقاته القياسية تحسباً لنتائج أعمال شركات التكنولوجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الإثنين، حيث تراجع "داو جونز" لكن "ناسداك" نجح في حشد الزخم وتحقيق إغلاق قياسي جديد.



يأتي ذلك مع ترقب الأسواق لصدور نتائج أعمال عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى خلال الأيام القليلة القادمة كنتائج أعمال "آبل" و"مايكروسوفت" وغيرهما.



وأعلنت جامعة "جون هوبكينز" بالأمس أن عدد المصابين بفيروس كورونا حاجز 100 مليون حالة على مستوى العالم، لكن بعض الحكومات تعول على توزيع جرعات من لقاحات للوقاية من الفيروس.



من ناحية أخرى، لا تزال الأسواق تترقب اعتماد حزمة التحفيز النقدي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والتي تقدر قيمتها بنحو 1.9 تريليون دولار يستهدف بها دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات الجائحة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 1% أو ما يعادل 50 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 52.77 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 52.8 دولار وأقل سعر عند 51.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.8% أو ما يعادل 47 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 55.88 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 55.9 دولار وأقل سعر عند 55.07 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 30960 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30989 نقطة وأقل مستوى عند 30564 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3855 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 3859 نقطة وأقل مستوى عند 3797 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 93 نقطة) إلى 13636 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13728 نقطة وأقل مستوى عند 13368 نقطة.