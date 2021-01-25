شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة ترتفع بفعل مشتريات فنية وتجارية على السلع الزراعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين بفعل تلقي السلع الزراعية مشتريات فنية وتجارية من المستثمرين منتهزين فرصة الانخفاض الحاد الذي تعرضت له في جلسة الجمعة الماضية.



ورفع محللون توقعاتهم بشأن الأسعار المستهدفة لعقود الذرة والصويا قرب 5 دولارات و13 دولار على الترتيب لكل بوشل.



ولا يزال المستثمرون يتابعون عن كثب حالة الطقس في أمريكا الجنوبية لا سيما في المناطق المزروعة بالصويا والذرة بعد تساقط أمطار غزيرة في البرازيل والأرجنتين في الأسبوع الماضي.



وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة الأمريكية أعلنت عن أن 1.391 مليون طن من الذرة خضعت للتفتيش في الأسبوع الماضي تمهيدا لتصديرها بينما خفضعت 1.979 مليون طن من الصويا في نفس الفترة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.08 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 2.2% إلى 5.11 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.15 دولار وأقل سعر عند 4.92 دولار.