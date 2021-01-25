شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بعد تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بعد تحقيق مكاسب الأسبوع الماضي بنسبة 2.8%.



كانت جامعة "جون هوبكينز" قد أعلنت بالأمس أن عدد المصابين بفيروس كورونا حاجز 100 مليون حالة على مستوى العالم، لكن بعض الحكومات تعول على توزيع جرعات من لقاحات للوقاية من الفيروس.



وتراقب الأسواق عن كثب صدور نتائج أعمال الشركات عن الربع الرابع من العام الماضي، وسوف تفصح شركات التكنولوجيا الكبرى من بينها "آبل" و"مايكروسوفت" و"تسلا" عن نتائجها في الأيام القليلة المقبلة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.08 نقطة.



وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.3% أو ما يعادل سبعة سنتات إلى 25.484 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 25.835 دولار وأقل سعر عند 25.205 دولار.