شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع لكنه لا يزال قرب أعلى مستوى له في 8 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الإثنين، لكن العملة البريطانية لا تزال قرب أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر سجلته أمام اليورو عند مستوى 1.13.



وزاد التفاؤل في المملكة المتحدة حول طرح المزيد من جرعات لقاحات واعدة للوقاية من فيروس كورونا مما يبشر بقرب السيطرة على تفشي المرض في البلاد.



يأتي ذلك رغم ان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" أعلن فرض قيود إغلاق شامل في المملكة المتحدة حتى منتصف فبراير/شباط المقبل.



وطرحت عدة شركات على مستوى العالم جرعات من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، ومن بينها شركات "أسترازينيكا" البريطانية و"موديرنا" الأمريكية و"فايزر – بيونتك" بالإضافة إلى اللقاح الروسي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3667، وسجل أعلى سعر عند 1.3723 وأقل سعر عند 1.3650.



وارتفع الجنيه الإسترليني أمام اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1260، وسجل أعلى سعر عند 1.1276 وأقل سعر عند 1.1237.