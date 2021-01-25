شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة للذهب تغلق على انخفاض هامشي مع صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو طفيف وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك رغم تفاقم جائحة "كورونا" على مستوى العالم.



وأعلنت جامعة "جون هوبكينز" بالأمس أن عدد المصابين بفيروس كورونا حاجز 100 مليون حالة على مستوى العالم، لكن بعض الحكومات تعول على توزيع جرعات من لقاحات للوقاية من الفيروس.



هذا، وتصدر نتائج أعمال الشركات عن الربع الرابع من العام الماضي، ويترقب المستثمرون نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى من بينها "آبل" و"مايكروسوفت" و"تسلا".



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.08 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط عند التسوية بنسبة 0.1% أو ما يعادل نحو دولار واحد إلى 1855.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر في الجلسة عند 1867.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1846.2 دولار.