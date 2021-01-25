شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي مع استمرار جائحة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين مع استمرار القلق في الأسواق من جائحة "كورونا" التي تواصل حصد المزيد من الأرواح والضحايا.



وكشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" أن عدد المصابين بفيروس كورونا حاجز 100 مليون حالة على مستوى العالم، لكن بعض الحكومات تعول على توزيع جرعات من لقاحات للوقاية من الفيروس.



من ناحية أخرى، لا تزال الأسواق تترقب اعتماد حزمة التحفيز النقدي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والتي تقدر قيمتها بنحو 1.9 تريليون دولار يستهدف بها دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات الجائحة.



هذا، ويتابع المستثمرون أيضا تدفق بيانات نتائج أعمال الشركات في الولايات المتحدة عن الربع السنوي الرابع من عام 2020 خاصة بيانات شركات التكنولوجيا الكبرى على رأسها "آبل".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.08 نقطة.