شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت حائل السنوية ترتفع 82% لزيادة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت حائل، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 82% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 107.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 59.1 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 126.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 69.5 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى إرتفاع الإيرادات وانخفاض في بعض المصروفات.

وارتفعت المبيعات إلى 336.3 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 274.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 84.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 28.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.