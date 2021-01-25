شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين و"برنت" يقترب من 56 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين ليتعافى الخام من أدنى مستوى له في أسبوعين سجله في وقت سابق بالجلسة، وذلك رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وعزف المستثمرون نوعا ما عن أصول المخاطرة اليوم في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" على مستوى العالم إلى أكثر من 100 مليون حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى نحو مليوني وأكثر من 100 ألف حالة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.08 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 18:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 52.5 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 52.8 دولار وأقل سعر عند 51.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% إلى 55.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 55.9 دولار وأقل سعر عند 55.07 دولار.