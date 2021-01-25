طرح مشروع إنشاء فندق ومحال تجارية في مركزية المدينة بنظام BOT

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة مشروع تطوير أرض في المنطقة المركزية بمساحة تقدر بـ 3,550م2 لتطوير وتشغيل وصيانة أصول الضيافة والتجزئة.

وأوضحت الأمانة أن المشروع سيطرح على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى إبداء الرغبات، والثانية تأهيل عدد من المتقدمين، والثالثة المنافسة بين المتأهلين لاختيار المتنافس -أو المطور أو الاتحاد، تحالف المطورين- الفائز بتنفيذ المشروع والمتمثل في إقامة مشروع فندقي ومحال للبيع بالتجزئة، مشيرة إلى أن الأرض تقع في حي النقاء بالمنطقة المركزية بالقرب من المسجد النبوي الشريف من جهة الجنوب والجنوب الغربي بنموذج عقد البناء ثم التشغيل ثم التحويلBOT.

وأكدت الأمانة أن المشروع يأتي بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات على البدء بإجراءات الطرح بعد أن استكملت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الدراسات اللازمة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، حيث يعد المشروع ثالث مبادرة تطرح في القطاع البلدي ضمن مبادرات التخصيص، بعد مشروع إنشاء مواقف السيارات بمدينة الرياض، ومشروع تطوير الواجهة البحرية بمدينة الخبر، داعية عموم المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة الذي يتضمن معلومات عامة عن المشروع من خلال زيارة الموقع الالكتروني لأمانة المدينة المنورة، أو الموقع الالكتروني للمركز الوطني للتخصيص أو من خلال الرابط التالي (https://bit.ly/3iDsqOk) وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة الأحد 14 فبراير2021.

تطوير أرض بمركزية المدينة

المساحة: 3,550م2

المشروع: فندق ومحال تجارية

الموقع: حي النقاء بالمنطقة المركزية

نموذج العقد: BOT

آخر موعد لتقديم الطلبات 14 فبراير2021

الطرح على 3 مراحل:

• إبداء الرغبات

• تأهيل المتقدمين

• اختيار المطور الفائز