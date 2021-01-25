أسعار الذهب ترتفع في ختام تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر في ختام تعاملات اليوم، الإثنين، بمتوسط 3 جنيهات مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر أمس لدي محلات الصاغة.

وبحسب ما ذكر موقع "صدى البلد"، فإن سعر الجرام الواحد من عيار 18، سجل نحو 698 جنيهاً، مقابل 695 جنيها، بزيادة بلغت 3 جنيهات.

وأضاف الموقع أن سعر الجرام من عيار 21، الأشهر تداولاً في سوق الذهب، سجل نحو 814 جنيهاً، مقابل811 جنيهاً أمس بزيادة قدرها 3 جنيهات.

كما بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 930 جنيهاً مقابل927 جنيها أمس بفارق 3 جنيهات ايضاً.

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني قيمة وفئة في سوق الذهب نحو 543 جنيهاً مقابل 541 جنيها أمس، بفارق جنيهان .

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 6512 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.932 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 930.3 ألف جنيه.