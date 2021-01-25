شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الخصوصية توقع عقداً مع مؤسسة الموانئ الكويتية بـ 1.2 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مجموعة الخصوصية القابضة عن توقيعها عقداً لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية، بقيمة 1.222 مليون دينار.

وأفادت الشركة، في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الإثنين، بأنه قد تم ترسية العقد على شركة إنشاءات الخصوصية للتجارة العامة والمقاولات، وهي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لـ"الخصوصية".

وبحسب البيان، يتعلق العقد بإصلاح وتشغيل وصيانة مع توريد وتركيب قطع غيار للعوامات والركائز البحرية (الدلائل الملاحية) التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية.

وأشارت الشركة، إلى أنه لا يوجد حالياً أي أثر مالي جوهري على الشركة، متوقعة أن ينتج عن هذا العقد تحقيق نتائج تشغيلية مستقبلية يتم إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة خلال مدة العقد والتي من المتوقع البدء في تنفيذه خلال الربع الثاني من عام 2021.

ويُشار إلى أن الشركة حققت خسائر بقيمة 172.66 ألف دينار في الربع الرابع من العام 2020، مقارنة بخسائر بلغت 18.87 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2019.

وحققت الشركة خسائر بلغت 485.27 ألف دينار خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 245.2 ألف دينار خلال العام 2019.