شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت الحرمين يقرر توزيع أرباح بقيمة 28.4 مليون ريال عن الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية عن الربع الرابع من العام 2020 بقيمة 30.020 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 158 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح الموزع يبلغ 0.19 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 1.9%. ووفقاً للبيان، تبلغ نسبة التوزيع 1.7% من صافي قيمة الأصول.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تداول يوم 2 فبراير المُقبل، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح عن التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بقيمة 85.32 مليون ريال، بقيمة ربح الموزع يبلغ 0.54 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 5.4%.