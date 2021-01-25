شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض قليلاً وسط عزوف عن أصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو طفيف في ظل عزوف المستثمرين عن أصول المخاطرةنتيجة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.



وفي ظل ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا والتحور المقلق في المرض، ربما يستمر التفشي بوتيرة أسرع رغم ظهور عدد من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا".



يأتي ذلك بعد أن كشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" أن عدد المصابين بفيروس كورونا حاجز 100 مليون حالة على مستوى العالم، لكن بعض الحكومات تعول على توزيع جرعات من لقاحات للوقاية من الفيروس.



كان الدولار الكندي قد تلقى دعما من بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي في الأسبوع الماضي، وذلك ألمح إلى إمكانية تخفيف حجم التيسير الكمي من خلال تقليص مشتريات الأصول حال تحسن الاقتصاد.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنحو 0.1% إلى 0.7849، وسجل أعلى سعر في تعاملات اليوم عند 0.7883 في حين سجل أقل سعر عند 0.7826.