شكرا لقرائتكم خبر عن ديسمبر يقود انكماش أسعار المستهلكين في دبي خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

عمّق الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دبي من انكماشه للعام الثاني على التوالي مسجلاً في 2020 تراجعاً سنوياً بمقدار 3.02 % بعد أن انخفض في 2019 بنسبة 2.98 % وذلك بحسب بيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء.

وتراجع الرقم القياسي السنوي لأسعار المستهلكين في الإمارة لانخفاض أسعار 5 مجموعات إنفاق رئيسية هي: الترفيه والثقافة بمقدار 10.27 %، خدمات النقل 6.71 %، السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.21 %، أسعار الملابس وملبوسات القدم 3.36 %، وأيضاً السلع والخدمات المتنوعة بمقدار 0.41 %.

في حين ارتفعت أسعار 7 مجموعات إنفاق رئيسية هي: التبغ بمقدار 13.78%، الطعام والمشروبات 2.81%، خدمات التعليم

1.38 %، أسعار الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.32 %، خدمات المطاعم والفنادق 0.27%، الخدمات الصحية 0.05 % وأخيراً خدمات الاتصالات 0.02%.

وانكمش الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دبي 1.32% خلال يناير 2020، و1.20% في فبراير، و1.82% في مارس، و3.34% في أبريل، و3.49% في مايو، و3.44% في يونيو، و3.12% في يوليو، و3.63% في آغسطس، و2.41% في سبتمبر، و3.41% في اكتوبر، و3.66% في نوفمبر، وكذلك 4.32% في ديسمبر الماضي.