شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» تمدد تعليق الرحلات إلى جنوب إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت شركة طيران الإمارات إن رحلاتها إلى جنوب إفريقيا ستظل معلقة حتى 4 فبراير/ شباط 2021، تماشياً مع التوجيهات الحكومية الأخيرة التي تقيد دخول المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا إلى الإمارات.

وأضافت الناقلة أنه لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية في جنوب إفريقيا للسفر في نقطة انطلاقهم. وتأسف طيران الإمارات لأي إزعاج تسبب فيه. ويجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.

وأوضحت الناقلة أنها لا تزال ملتزمة بخدمة عملائها في جنوب إفريقيا، وقالت: نتطلع إلى استئناف خدمات الركاب عندما تسمح الظروف بذلك. ونواصل العمل بشكل وثيق مع جميع السلطات ذات الصلة في هذا الصدد، وسنسعى لتزويد عملائنا بأكبر قدر ممكن من الدعم والإشعار.