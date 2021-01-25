شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ دبي العالمية» تعزز تواجدها الإفريقي بامتياز في أنجولا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّعت «موانئ دبي العالمية»، الاثنين، عقد امتياز لمدة 20 عاماً مع حكومة أنجولا لتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا، أكبر موانئ أنجولا، حيث قام بتوقيع العقد كل من سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وأنتونيو بينج، رئيس مجلس إدارة ميناء لواندا.

وتأتي هذه الخطوة عقب المناقصة العالمية التي طرحتها الحكومة الأنجولية مؤخراً، وبعد أن قامت لجنة التقييم التي شكلتها وزارة النقل الأنغولية باختيار «موانئ دبي العالمية» بصفتها «مُقدّم العطاء المفضّل» للدخول في مباحثات مع حكومة أنجولا حول عقد الامتياز.

وبموجب العقد، ستقوم موانئ دبي العالمية باستثمار نحو 700 مليون درهم، (190 مليون دولار) خلال فترة الامتياز التي تمتد عشرين عاماً. وتتضمن تلك الاستثمارات إعادة تأهيل البنية التحتية الحالية، وإضافة معدات جديدة بهدف الارتقاء بجودة العمليات حسب المعايير العالمية ورفع كفاءة المحطة، ما يحقق الهدف الأوسع للشركة المتمثل في زيادة سعة المحطة إلى ما يقرب من 700 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، إضافة إلى توفير نظام حديث لإدارة الميناء، وتنفيذ برنامج موسّع لتدريب وتطوير قدرات طاقم العمل الأنجولي الحالي في المحطة.



المزيد من النمو



وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «يسرنا توقيع عقد الامتياز وتأسيس هذه الشراكة الواعدة مع الحكومة الأنجولية، ويعكس قرار دخول السوق الأنجولية والاستثمار المُخطط له في محطة الحاويات، ثقتنا بالإمكانات التي تتمتع بها أنجولا وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي».

وأضاف: «نتطلع إلى القيام بدور إيجابي مؤثر يدعم الحكومة الأنجولية في تحقيق أهدافها التنموية من خلال تطوير هذا القطاع الحيوي، عبر تسخير خبراتنا، سواء بصفتنا مشغلاً رائداً للموانئ، أو باعتبارنا مزوداً عالمياً رائداً للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة لسلاسل الإمداد».



لاعبون رئيسيون



وقال ريكاردو دي أبريو، وزير النقل في حكومة أنجولا: «إننا ندرك أن أداء قطاع النقل في بلدنا يجب أن يعتمد على اللاعبين الرئيسيين مثل موانئ دبي العالمية، لمساعدتنا على تحديث البنى التحتية وجعلها أكثر تنافسية».

وأضاف: «وبالنسبة لنا كحكومة، هناك العديد من المكاسب التي تشمل المحافظة على وظائف العمال في الميناء، وتنفيذ خطط التدريب وبناء القدرات في مناطق مختلفة من قبل صاحب الامتياز، إضافة إلى إدراج الموظفين الأنجوليين من المستويين المتوسط والعالي في هيكلية صنع القرار، إلى جانب مكاسب أخرى نقدرها تماماً».

ويتمتع ميناء لواندا، الذي يُعد أكبر موانئ أنجولا، بموقع استراتيجي متميز، حيث يقع داخل أحد الخلجان الطبيعية في العاصمة لواندا، ما يجعل الميناء محطة لا غنى عنها للسفن العابرة على طول الساحل الغربي لإفريقيا، ويمكنه من الاستفادة من التدفق التجاري من،وإلى الدول المجاورة في المنطقة، لتكون المحطة، مع الاستثمارات التي ستضخها موانئ دبي العالمية، الأكبر حجماً في أنجولا.