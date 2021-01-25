شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق التخفيضات الإضافية لوقود الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد قطاع البترول من القطاعات السباقة التي تدعم باستمرار حركة الطيران من خلال عدد من المبادرات ومنها مبادرة تخفيض سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران، كما أنها لها دورا هام فى توفير وقود الطيران في جميع مطارات الجمهورية وفيما كل التفاصيل المتعلقة بمبادرة التخفيضات الإضافية علي سعر الوقود الخاص بتلك القطاع كانت كالتالي:





س . متي بدأ تطبيق التخفيضات الإضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران؟ج . بدأ تطبيق التخفيضات الإضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران يوم الخميس الماضي الموافق 21 من يناير الجارى.





س . كم بلغ حجم التخفيض الإضافي علي سعر وقود الطيران؟

ج . وصل حجم التخفيض الإضافي إلى 15 سنت للجالون الواحد، وذلك حتي نهاية العام الجاري.





س . لماذا تم تقديم تخفيضات إضافية علي سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران؟ ج. جاءت ذلك التخفيضات الإضافية فى إطار حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة وتحفيز الطيران. س. في أى الإجتماعات تم اتخاذ قرار التخفيض؟ج . جاءت هذه التخفيضات خلال الاجتماع الثالث بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية أوائل يناير الجاري، لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم القطاع السياحى وتحفيز الطيران، وذلك فى ضوء التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة الحيوية.

س. بماذا تهدف تلك المبادرة؟ج .تهدف هذه المبادرة الجديدة تهدف إلى دعم قطاع السياحة وتحفيز الطيران والمساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على هذين القطاعين الحيويين.





س . هل ستساهم تلك المبادرة في زيادة حركة السياحة؟

ج .هذه المبادرة التي ستساهم بشكل إيجابي فى زيادة الحركة السياحية إلى مصر من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية، خاصة وأن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحى.