شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الإثنين 25-1- 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 25-1- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إصدار الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة ذكري عيد الشرطة الـ 69 والذي يوافق 25 يناير من كل عام، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وهي كالتالي:

هيئة البريد تصدر طابع بريد تذكارى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة ذكري عيد الشرطة الـ 69 والذي يوافق 25 يناير من كل عام وجاء هذا اليوم تخليداً لذكري موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيداً وثمانون جريحاً من رجال الشرطة المصرية البواسل على يد الاحتلال البريطاني في 25 يناير 1952.

ارتفاع صادرات مصر من الزجاج فى شهرين إلى 67 مليون دولار

ارتفعت صادرات مصر من الزجاج ومصنوعاته نهاية عام 2020 خلال شهرى نوفمبر وديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه 2019 ليسجل قيمته 67 مليون دولار بمعدلات نمو بلغت 33% فى نوفمبر و37% فى ديسمبر.

وزير القوى العاملة يؤكد السعى للتحول الرقمى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.. صور

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، سعى الوزارة لتوظيف التحول الرقمى، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، فضلا عن تمكينه من متابعة ما يدور داخل كل مكتب عمل ومديرية فى لحظتها، وكذا ماذا يدور بداخلها من معدلات للعمل والإنجاز والتشغيل.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بالختام للجلسة الثانية على التوالي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.577 مليار جنيه.

احتفالا بعيد الشرطة.. رأس الملك سنوسرت الثالث قطعة الشهر بالمتحف المصرى

يعرض المتحف المصري بالتحرير، رأس الملك سنوسرت الثالث عند المدخل الرئيسي كقطعة الشهر، وذلك لإلقاء الضوء على النظام القانوني في مصر القديمة، وكيف كان رجال الشرطة والحراس مهتمين بالحماية والحد من الجرائم.

المالية: رسوم استخدام المنظومة الالكترونية للممولين المكلفين 325 جنيه سنويا

نشرت الوقائع المصرية، نص قرار وزارة المالية، بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني والمعدل بالقرار رقم 760 لسنة 2018".

استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 812 جنيها للجرام

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 25 يناير 2021 استقرار ملحوظ، بمستهل تعاملات الأسبوع، وذلك عند 812 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر.

التصديرى لمواد البناء: ارتفاع صادرات الذهب والحلى والأحجار الكريمة لـ2.7 مليار دولار

ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال الفترة من "يناير-نوفمبر" من 2020 ارتفاعا نحو 56 % مسجلة 2.791 مليار دولار مقابل 1.790 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.