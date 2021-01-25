شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض قليلاً بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية وتصاعد المخاوف من جائحة "كورونا".



كان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد تسلم مهام منصبه بشكل رسمي الأسبوع الماضي، واستهل ولايته بعدة قرارات يلغي بها إجراءات اتخذها سلفه "دونالد ترامب".



ومن بين القرارات إعادة انضمام بلاده لاتفاقية باريس للتغيرات المناخية والتي تقضي باتخاذ سياسات من شأنها تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.



وتتابع الأسواق عن كثب تصاعد جائحة "كورونا" على مستوى العالم لا سيما مع تجاوز عدد المصابين حاجز 100 مليون حالة، لكن بعض الحكومات تعول على توزيع جرعات من لقاحات للوقاية من الفيروس.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 90 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 3.62 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 3.64 دولار وأقل سعر عند 3.61 دولار.