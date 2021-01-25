الأسهم تستعيد نغمة الصعود بسيولة 760 مليون درهم

أبوظبي: مهند داغر

استعادت الأسهم المحلية نغمة الصعود، الاثنين، بعد جلستين متتاليتين من التراجع، وعلى وقع جلسة هادئة تحركت المؤشرات خلالها بمسارات ضيقة، ليرتفع سوق دبي 0.26% وسوق أبوظبي 0.08%، مدعومة بمشتريات أجنبية جيدة قرب 50 مليون درهم كحصلة شراء.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم «الدار» مع ارتفاع ملكيتهم بالشركة إلى 4.2 مليون سهم، مناصفة مع «دبي المالي» بعد ارتفاع ملكيتهم في أسهم الشركة بواقع 4 ملايين سهم في الجلسة.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 759.3 مليون درهم منها 253.13 مليون درهم في دبي و506.16 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 258.4 مليون سهم، توزعت بواقع 155.4 مليون سهم في دبي، و103 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 27 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 7406 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.26% إلى مستوى 2723 نقطة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 0.8% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.73% فيما استقر «دبي الإسلامي» من دون تغيير.

وزاد قطاع الاستثمار 1.29% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.2% و«سوق دبي المالي» 1.61% و«شعاع كابيتال» 1.1%.

وعلى العكس، تراجع قطاع العقار 0.32% مع تراجع «داماك» 0.72% و«ديار» 0.65% و«إعمار مولز» 1.57% فيما نزل «إعمار للتطوير» 0.32% و«الاتحاد العقارية» 0.32% بينما استقر «إعمار العقارية» من دون تغيير.

وهبط قطاع النقل 0.9% نتيجة هبوط «العربية للطيران» 1.52% و«أرامكس» 0.45% و«الخليج للملاحة» 0.73%.

سوق أبوظبي

بدوره، ظل سوق أبوظبي للأوراق المالية يتحرك ضمن نطاقات ضيقة مع ارتفاعه هامشياً بنسبة 0.08% إلى مستوى 5617.85 نقطة بفعل ارتفاع أسهم الاتصالات والعقار والاستثمار والطاقة.

وارتفع قطاع العقار 0.4% مع ارتفاع «الدار» 0.29% و«رأس الخيمة العقارية» 2.39%. وزاد قطاع الاتصالات 0.92% بفعل ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.3% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.49% و«إشراق» 0.31% في مقابل هبوط «الواحة كابيتال» 1.79%.

وزاد قطاع الطاقة 0.52% بعد نمو «طاقة» 0.68% و«دانة غاز» 0.43% و«أدنوك للتوزيع» 0.51%.

وفي المقابل، تراجع قطاع البنوك 0.35% متأثراً بتراجع «أبوظبي الأول» 0.27% و«أبوظبي التجاري» 0.75% و«أبوظبي الإسلامي» 1%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» تداولات سوق دبي بقيمة 70.3 مليون درهم مغلقاً عند 3.94 درهم، تلاه «دبي المالي» بسيولة بلغت 49.5 مليون درهم مغلقاً عند 1.26 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً تداولات بقيمة 29.5 مليون درهم ليغلق عند 11.75 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 127.77 مليون درهم مغلقاً عند 14.92 درهم، تلاه «الدار» مستقطباً سيولة بقيمة 93.65 مليون درهم مغلقاً عند 3.49 درهم، ثم «اتصالات» باستحواذه على 90.5 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 19.68 درهم.

وسجل «الإمارات للمرطبات» مجدداً الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 14.83% مغلقاً عند 13.55 درهم، فيما سجل «دار التكافل» التراجع الأكثر بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 0.933 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «أبوظبي الوطنية للتكافل» بنسبة 5.88% ليغلق عند 4.5 درهم، فيما جاء في مقدمة المتراجعين «فودكو الوطنية للمواد الغذائية» بنسبة 4.92% إلى مستوى 2.51 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 44.94 مليون درهم محصلة شراء، منها 566 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، و20.32 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و24 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 44.94 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء كذلك، وبصافي استثمار بلغ 25.6 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 1.63 مليون درهم محصلة شراء العرب، و3.09 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و20.87 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 25.6 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

وعادت المحافظ الاستثمارية نحو عمليات الشراء بصافي استثمار 57.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 19.4 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي، و38.15 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 57.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 19.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و38.15 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

