فلاي دبي تتوسّع في الوجهات الأوروبية

دبي:”الخليج 365”

أعلنت فلاي دبي عن انضمام كل من كاتانيا ونابولي في ايطاليا وسالزبورغ في النمسا ومالطا إلى شبكتها الأوروبية المتنامية اعتباراً من مايو المقبل. ونمت شبكة فلاي دبي لتصل الى أكثر من 65 وجهة حول العالم مع استمرار الدول في رفع القيود تدريجيًّا عن الرحلات الجوية.

ومع إضافة كاتانيا ومالطا وسالزبورغ، ارتفع عدد الوجهات الأوروبية التي تشغّل فلاي دبي رحلات إليها إلى 20 وجهة تشمل بلغراد وبوخارست وهلسنكي واسطنبول وكراكوف وبراغ وصوفيا.

وسوف تبدأ الناقلة في تشغيل رحلاتها إلى كل من مطار مالطا الدولي (MLA) ومطار كاتانيا الدولي (CTA) اعتباراً من 12 مايو بواقع أربع رحلات اسبوعياً في حين تستأنف الناقلة رحلاتها الى مطار نابولي الدولي (NAP) اعتباراً من 13 مايو المقبل بواقع ثلاث رحلات اسبوعياً.

وتعد فلاي دبي شركة الطيران الأولى في الإمارات التي تشغل رحلات مباشرة بين مطار دبي الدولي (DXB) ومطار سالزبورغ في النمسا (SZG) اعتباراً من 13 مايو 2021 بواقع اربع رحلات أسبوعياً.

تلبية الطلب

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لدى شركة فلاي دبي: مع بدء الرحلات إلى كاتانيا ومالطا ونابولي وسالزبورغ فإننا نواصل توسيع شبكتنا بشكل تدريجي من أجل تلبية الطلب المتزايد على السفر، خاصة مع عودة المزيد من الركاب إلى الأجواء ورفع القيود المفروضة على السفر الدولي. منذ إطلاق عملياتنا في العام 2009 كنا دوماً ملتزمين بفتح خطوط طيران جديدة للأسواق غير المخدومة برحلات طيران وإطلاق وجهاتنا الجديدة في أوروبا يعكس جهودنا المستمرة من أجل توفير فرص سفر أكثر لعدد أكبر من الناس وتسهيل تدفق حركة السياحة والتجارة.

وستكون هذه الرحلات ضمن الشراكة بالرمز مع طيران الإمارات، وسوف تعمل الرحلات من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي (DXB)، ما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة بين شبكتي طيران الإمارات وفلاي دبي إلى أكثر من 155 وجهة تشمل أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا.

مزيد من الخيارات

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية لدى فلاي دبي: مع إضافة هذه الوجهات الأربع إلى شبكتنا فإننا نوفر مزيداً من الخيارات للسفر من الإمارات ودول الخليج، في الوقت الذي نعطي فيه المسافرين من النمسا وإيطاليا ومالطا الفرصة لرحلات ربط إلى أكثر من 155 عبر مطار دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للطيران. سواء اختار عملاؤنا السفر في درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية، يمكنهم أن يحظوا بمرونة الرحلات المباشرة بالإضافة إلى تجربة سفر مريحة على متن طائراتنا عند بدء رحلتهم. ونحن نتطلع إلى إطلاق هذه الرحلات في مايو.

وقالت ماريا كاميليري كاليجا، سفيرة جمهورية مالطا لدى دولة الإمارات: التواصل أمر حيوي للعلاقات القوية بين الدول وبالمثل بين مالطا والإمارات. وجميعنا في وزارة الشؤون والأوروبية والخارجية في مالطا وهيئة السياحة في مالطا، ممتنون لشركة فلاي دبي للإعلان عن رحلاتها إلى مالطا، ما يوفر فرصة لتعزيز العلاقات السياسية والتجارية والشعبية بين بلدينا وتقويتها.

وسعت فلاي دبي عملياتها وأعلنت مؤخراً عن رحلات إلى عدد من الوجهات منها الدوحة وهلسنكي واسطنبول والمالديف وبراغ إضافة إلى الوجهات الجديدة مثل غروزني وتل ابيب لتصل أعداد وجهات الناقلة إلى 66 وجهة.