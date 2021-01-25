شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصتي قطر ومسقط بجلسة الاثنين..والأسواق الإماراتية تربح 3.4 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.2% رابحاً 17.43 نقطة ليغلق عند مستوى 8846.95 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.26% رابحاً 7.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2723.24 نقطة، وربح رأس المال السوقي مليار درهم ليغلق عند مستوى 363.32 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.08% رابحاً 4.68 نقطة ليغلق عند مستوى 5617.851 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 794.569 مليار درهم، لتربح الأسواق الإماراتية 3.4 مليار درهم.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.59% رابحاً 8.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.33 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجعت بورصتي قطر ومسقط.

بورصة السعودية

صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.2% رابحاً 17.43 نقطة ليغلق عند مستوى 8846.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.65% خاسراً 436.94 نقطة ليغلق عند مستوى 26053.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 169 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال.

وقفز 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.75%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.71%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.65%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.64%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.38%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.28%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.26%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.11%.

وزاد 101 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "باعظيم" بنسبة 5.86%، ثم سهم "التعمير" بنسبة 3.41%، ثم سهم "عناية" بنسبة 2.96%، فيما تراجع 82 سهماً على رأسها سهم "جازادكو" بنسبة 3.08%، ثم سهم "العمران" بنسبة 2.40%، ثم سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 2.25%، فيما تصدر سهم "صدر" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 307.5 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% رابحاً 7.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2723.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 155.4 مليون سهم محققة ما قيمته 253.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3290 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.29%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.32%.

وقفز 15 سهماً ببورصة دبي، بمستهل جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.83%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.21%، وتراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.41%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 1.73%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.7 مليون ورقة بقيمة 70.3 مليون درهم.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% رابحاً 4.68 نقطة ليغلق عند مستوى 5617.851 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 794.569 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 103 مليون سهم، بقيمة 506.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 4116 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.52%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 5.88%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 2.39%، ثم سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات-مجموعة اتصالات" بنسبة 0.92%، وتراجع 16 سهماً على رأسها سهم "فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 4.92%، ثم سهم "شركة أبوظبي لبناء السفن" بنسبة 4.66%، ثم سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 4%، فيما تصدر سهم "بنك أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 127.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.27%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.59% رابحاً 8.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 600.1 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 33.24% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.84%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.42% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.75%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.

كما صعد قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.92% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.14%، فيما تراجع سهمي مصرف السلام-البحرين، بي.أم.أم.أي بنسبة 1.33%، 0.27%، على التوالي.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.33% خاسراً 35.33 نقطة ليغلق عند مستوى 10671.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 166.1 مليون سهم بقيمة 511.1 مليون ريال عبر تنفيذ 11.3 ألف صفقة، وتراجع 27 سهماً، وارتفع 19 سهماً، واستقر سهم واحد.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%، 0.07%، على التوالي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحاً 15.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5730.06 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% رابحاً 17.07 نقطة ليغلق عند مستوى 6255.72 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% رابحاً 12.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4695.43 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.23% رابحاً 11.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4877.05 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 384.5 مليون سهم بقيمة 51.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.90%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.01%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.860% خاسراً 31.937 نقطة ليغلق عند مستوى 3698.499 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.3 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال عبر تنفيذ 520 صفقة لعدد 41 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 71.43%، ثم سهم "سند العمانية للتمويل مجاني 2020" بنسبة 25%، ثم سهم "شركة المدينة للاستثمار" بنسبة 4.55%، فيما تراجع 18 سهماً على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 8.02%، ثم سهم "شركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 4.55%، ثم سهم "شركة العنقاء للطاقة" بنسبة 3.77%، فيما تصدر سهم "شركة المدينة تكافل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 247 ألف ريال عماني.