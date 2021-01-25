شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.2% بجلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.2% رابحاً 17.43 نقطة ليغلق عند مستوى 8846.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.65% خاسراً 436.94 نقطة ليغلق عند مستوى 26053.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 169 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.75%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.71%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.65%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.64%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.38%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.28%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.26%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.11%.

وقفز 101 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "باعظيم" بنسبة 5.86%، ثم سهم "التعمير" بنسبة 3.41%، ثم سهم "عناية" بنسبة 2.96%، فيما تراجع 82 سهماً على رأسها سهم "جازادكو" بنسبة 3.08%، ثم سهم "العمران" بنسبة 2.40%، ثم سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 2.25%، فيما تصدر سهم "صدر" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 307.5 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل، أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها للدورة القادمة التي تبدأ من 21 مايو عام 2021 وحتى 20 مايو عام 2024 لمدة 3 سنوات، وعلى الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة.

وأصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، قراره المتضمن الترخيص لشركة رزين المالية في ممارسة نشاط تقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.