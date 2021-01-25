شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة مسقط للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط 18 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.860% خاسراً 31.937 نقطة ليغلق عند مستوى 3698.499 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.3 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال عبر تنفيذ 520 صفقة لعدد 41 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 71.43%، ثم سهم "سند العمانية للتمويل مجاني 2020" بنسبة 25%، ثم سهم "شركة المدينة للاستثمار" بنسبة 4.55%، فيما تراجع 18 سهماً على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 8.02%، ثم سهم "شركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 4.55%، ثم سهم "شركة العنقاء للطاقة" بنسبة 3.77%، فيما تصدر سهم "شركة المدينة تكافل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 247 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أبونبيل، إجمالي الانكشاف مع مجموعة درافيش، والتي تضم شركة أبونبيل وشركة نجم الخليج وشركة ميغا مسقط يبلغ 2.74 مليون ريال عماني بتاريخ 31 ديسمبر 2020 مضمونة برهونات بالكامل، وقد تم تصنيف جميع هذه الحسابات على أنها تسهيلات متعثرة، وتم تكوين مخصصات وفق المتطلبات الرقابية والمعايير المحاسبية.

كما أعلن بنك نزوي، أنه ليس لديه أيه تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة مع شركة أبو نبيل أو الشركات ذات الصلة.

فيما أعلنت الشركة الخليجية لإنتاج الفطر، تعيين شركة الحصن للاستثمار محمد بن علي الغيثاني بدل خالد بن عبد الله العيسري لعضوية مقعدها في مجلس الإدارة.