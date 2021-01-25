شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشى لبورصة أبوظبى.. ورأس المال يربح 2.4 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% رابحاً 4.68 نقطة ليغلق عند مستوى 5617.851 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 794.569 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 103 مليون سهم، بقيمة 506.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 4116 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.52%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 5.88%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 2.39%، ثم سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات-مجموعة اتصالات" بنسبة 0.92%، وتراجع 16 سهماً على رأسها سهم "فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 4.92%، ثم سهم "شركة أبوظبي لبناء السفن" بنسبة 4.66%، ثم سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 4%، فيما تصدر سهم "بنك أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 127.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.27%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الاثنين، وتم مناقشة واعتماد بعض الأمور التشغيلية الاعتيادية التي لا تؤثر على سعر السهم.

في السياق ذاته أعلنت شركة أركان لمواد البناء، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأحد المقبل، لمناقشة النتائج المبدئية لسنة 2020، ومناقشة الميزانية لسنة 2021، ومواضيع إدارية.

كما أعلن بنك الفجيرة الوطني، اجتماع مجلس الإدارة، يوم 28 يناير الجاري، للنظر في نتائج المجموعة والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتخطيط لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية.